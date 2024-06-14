Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Keşan ilçesi Çamlıca Köyü İlk ve Orta Okulu öğrencilerine, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konuları hakkında trafik eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından, Keşan ilçesi Çamlıca Köyü İlk ve Orta Okulu öğrencilerine, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konuları hakkında trafik eğitim verdi. Ekipler, eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

Eğitimle ilgili yapılan açıklamada, "Yarınlarımızın geleceği çocuklarımız için güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.