Uluslararası organizasyonlarda madalyaları toplayan Yıldırım Belediyesporlu genç yüzücüler, Türkiye'nin ve Yıldırım'ın gururu oldu.

Yıldırım Belediyesi, spor yatırımları ve geliştirdiği projelerle geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Yıldırım Belediyespor'un genç yüzücüleri, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Black Sea Cup 2026'ya damga vurdu. Yıldırım Belediyesporlu Çınar Buldağ ve Meyra Ulu, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Yüzme Karması kadrosunda yer alarak ülkemizi turnuvada temsil etti. Organizasyonda kulaç atan Çınar Buldağ, başarılı performansını 3 altın ve 1 gümüş madalya ile taçlandırdı. Meyra Ulu ise müsabakaları 1 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Yıldırım Belediyesporlu genç yüzücüler, başarılarıyla hem Türkiye'nin hem de Yıldırım'ın gururu oldu.

Sporun merkezi Yıldırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, katıldıkları organizasyonda madalyaları toplayan genç yüzücüleri kutladı. Başkan Yılmaz, 'Spor kenti Yıldırım hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Yıldırım Belediyesporlu gençlerimizin ülkemizi ve şehrimizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmesi bizleri gururlandırıyor. Bulgaristan'da gerçekleştirilen Black Sea Cup 2026'da kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan Çınar Buldağ ve Meyra Ulu'yu tebrik ediyorum. Yıldırım'ı ulusal ve uluslararası düzeyde sporla anılan kent haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.