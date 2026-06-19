Gürsu'da yaşanan yangın faciasından sonra bazı alanları yanan, içinde Gürsu Belediyesi'nin kır lokantası ve seyir terasının bulunduğu alan komple kül olan Gürsu Kule Orman Park (Gürsu Mesire Alanı) yeniden açılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber yürütülen ıslah çalışmalarından sonra alanda kontrollü olarak vatandaşların piknik yapmaları sağlanacak.

Doğal yapısı, geniş yeşil alanları ve temiz havasıyla dikkat çeken Kule Orman Park, 20 Haziran Cumartesi günü itibarıyla ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Gürsu Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlere nefes alabilecekleri yeni bir alan sunacak. Özellikle hafta sonlarını açık havada geçirmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan mesire alanının, yaz sezonunda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Yaşanan yangın faciasından sonra, mesire alanında bir kısım tamamen vatandaşlara kapatılacak. Mangal ve ateş yakımı ise belediye tarafından hazırlanan alanlarda izin verilecek.