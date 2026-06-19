Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Kent Hali Sebze ve Meyve Komisyoncu İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Akyol ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bursa Kent Hali'ndeki işletmelere de ziyaret eden Başkan Burkay, Oda olarak sektörlerin sahadaki sesine kulak veren, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hamdi Taner ile BTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri Bursa Kent Hali'ni ziyaret etti. Burada işletmecilerle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan İbrahim Burkay, Bursa Kent Hali'nin kentin ticaret hayatı ve gıda arz güvenliği açısından stratejik bir merkez olduğunu söyledi. Kent Hali'nin üretici, komisyoncu, tüccar, perakendeci ve tüketici arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü belirten İbrahim Burkay, 'Bursa, tarımsal üretim gücü, ihracat potansiyeli ve ticaret birikimiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Kent Halimiz de bu güçlü yapının en kritik halkalarından birini oluşturuyor. Üretimden tüketime uzanan zincirin sağlıklı işlemesi, şehir ekonomimizin dinamizmi açısından büyük önem taşıyor. Bizler sektörlerimizin sahadaki sesine kulak veren, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket eden bir kurumuz. Kent Halimizin daha güçlü, modern ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'Ortak akılla hareket ediyoruz'

Başkan Burkay, BTSO'nun 2030 vizyonu doğrultusunda Bursa ekonomisinin tüm dinamiklerini geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Gıda, tarım ve ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların beklentilerini yakından takip ettiklerini dile getiren İbrahim Burkay, 'Bursa'nın kalkınma yolculuğunda her sektörümüzün ayrı bir değeri var. Yaş meyve sebze ticareti, hem iç piyasada hem de ihracatta şehrimizin güçlü olduğu alanların başında geliyor. Bu alanda lojistik altyapının güçlendirilmesi, ürün kalitesinin korunması, ticaretin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi ortak önceliğimizdir. Sektör temsilcilerimizin dile getirdiği her konuyu titizlikle takip ediyor, çözüm için kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili paydaşlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz. Bursa iş dünyası, birlik ve dayanışma içinde hareket ettiği sürece her engeli aşacak güçtedir. Haldeki işletmelerimizin sorunlarını da birlikte çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Tüm hal esnafımıza ev sahiplikleri, üretime ve ticarete sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Başkan Burkay'ın hassasiyeti bizim için çok önemli'

Bursa Kent Hali Sebze ve Meyve Komisyoncu İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Akyol da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dernek olarak Kent Hali esnafının daha güçlü şartlarda faaliyet göstermesi, ticaretin düzenli işlemesi ve sektörün gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akyol, 'Bursa Kent Hali, şehrimizin günlük gıda tedarikinde ve yaş meyve sebze ticaretinde çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bizler de dernek olarak üyelerimizin beklentilerini takip ediyor, sektörümüzün daha verimli, düzenli ve güçlü bir yapıya kavuşması için çaba gösteriyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ın Bursa iş dünyasına kazandırdığı vizyoner çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Sektörlerimizin sorunlarına gösterdiği hassasiyet, çözüm odaklı yaklaşımı bizim için çok önemli. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz' dedi.