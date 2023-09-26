Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’dan getirilen mobil trafik eğitim aracı ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okullardaki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gönderilen mobil trafik eğitim aracı ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Verilen eğitimlerde okulda trafik parkuru kurularak öğrencilerin yollarda, yaya geçitlerinde dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Mobil eğitim aracıyla Süleymanpaşa ve Çerkezköy’de bulunan 4 okulda toplam 400 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verilirken, bu sayede öğrenciler trafikte dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda daha bilinçli hale geldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı mobil trafik eğitim aracının, Trakya genelinde okulları gezerek öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi vereceği öğrenildi.