Bursa'da sahne alan, Rock müziğin efsane isimi Feridun Düzağaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Uzun bir aranın ardından Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerin karşısına çıkan Feridun Düzağaç, birbirinden güzel şarkılarını Bursalılar için söyledi.

Şarkılarına getirdiği kendine has yorumuyla, uzun yıllardır müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı, 'Söz Ver' adlı şarkısıyla Bursalıları selamladı.

Albümlerindeki bütün şarkılarını Bursalılar için seslendiren Feridun Düzağaç, Bursalılardan tam not aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçıya tüm şarkılarında eşlik eden Bursalılar, büyük bir koro oluşturarak muhteşem gece yaşadılar.