Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 dolar ile 26 bin 970 lira ele geçirildi.