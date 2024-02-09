Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Ortacami Mahallesinde A.A. ve M.K.’nin yapılan kaba üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesinde L.D. isimli şahsın kaba üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ergene Ulaş Mahallesinde de O.T. isimli şahsın aracında 2 gram esrar muşta ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.