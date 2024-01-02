Japonya'da dün yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem ve artçılarının yarattığı korku ve endişenin boyutu her geçen dakika artıyor...

Japonya'da son yılların en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçen felaketin yaşandığı İshikawa bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 30'a çıktığı bildirildi. Fakat bu açıklamadan kısa bir süre sonra İshikawa bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e çıktığı açıklandı.

Son 24 saat içinde ülkede 150 deprem meydana geldiği açıklanırken birçok binanın ve tapınağın yıkıldığı ve binaların üzerinden dumanların çıktığı görülüyor.

Birçok bina enkazının altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Suzu kentinde 7 katlı bir bina bloğunun tamamen devrildiği açıklandı. Turistik Wajima şehrinde ise yaklaşık 100 binanın yerle bir olduğu kaydedildi.

Altyapının büyük hasar gördüğü ve yolların bazı noktalarda kullanılamaz halde olduğu belirtilirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida da, "Yollarda oluşan hasar nedeniyle kurtarma çalışmaları çok büyük zorlukla yapılıyor" dedi.

Depremden sonra tsunami uyarısı yapılırken birçok bölgede deniz suları hızla yükselerek korku yarattı. Bazı bölgelerde dalgaların 1.2 metre yükseldiği açıklanırken büyük depremden sonra oluşan artçı sarsıntıların da şiddetinin 3.1 ile 6 şiddeti arasında olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARILARI KALDIRILDI

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği saptandı.

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı.

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

SELAMLAMA İPTAL EDİLDİ

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu, hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı kaydedildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.