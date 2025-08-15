ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılması planlanan görüşme başladı. Görüşme öncesinde Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. Karşılıklı jestlerin dikkat çektiği buluşmada iki lider, aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçti ve burada gazetecilere birlikte poz verdi.

Zirve Öncesi Dikkat Çeken An

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

Putin'den Gazeteciye: Seni Duymuyorum

Görüşme sırasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle şu soruyu yöneltti: “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” Putin, soruya doğrudan cevap vermek yerine yalnızca, “Duymuyorum” dedi.