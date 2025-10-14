Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015 tarihinde bir mağarada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan DNA analizleri ve çalışmalar sonucu maktulün G.B. olduğu belirlendi. Aradan geçen 10 yılın ardından dosyayı yeniden ele alan JASAT ekipleri, gelişmiş analiz yöntemleriyle yürüttükleri çalışmalar sonucunda, M.B. isimli şahsın cinayetin faili olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

BALIKESİR’DE 18 YILLIK DOSYA SONUÇLANDI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 Nisan 2007 tarihinde Gönen Çayı’nda bulunan bir erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturma da yıllar sonra çözüldü. O dönem deliller yetersiz olduğu için şüphelilere ulaşılamamıştı. Ancak 2025 yılında özel bir ekip tarafından dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takipler neticesinde 6 şüpheli belirlendi ve cinayetin faili olan bir kişi JASAT timlerince yakalandı.

“JASAT’TAN KAÇIŞ YOK”

Bakan Yerlikaya, daha önce de Şanlıurfa’da 11 yıl sonra Zehra bebek cinayeti ve Bingöl’de 25 yıl sonra isimsiz bir bebeğin öldürülmesi olaylarında faillerin yakalandığını hatırlatarak, "JASAT’ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor." dedi.

Paylaşımında bu kabine döneminde JASAT ekiplerinin, 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladığını vurgulayan Yerlikaya, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.