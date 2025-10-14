Bu kapsamda CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ilçe başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, hem Başkan Şahin hem de Milletvekili Öztürk açıklamalarda bulundu.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin “Kongremizi büyük bir katılımla ve demokratik bir ortamda gerçekleştirdik. Yeni dönemde İnegöl’de daha aktif, daha kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise “İnegöl örgütümüzün enerjisi ve kararlılığı bizleri umutlandırıyor. Yeni yönetimimize başarılar diliyor, birlikte daha güçlü bir CHP için çalışacağımıza inanıyorum” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve yerel gündem üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.