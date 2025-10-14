İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki Dağ Grup şirketi ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, hesap hareketleri ve kamera kayıtları gibi delillere göre, 60 şüphelinin özellikle Libya başta olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerinde farklı ödeme sistemlerini kullanarak para akışını kendi kontrollerine aldıkları belirlendi.

Yasadışı biçimde temin ettikleri yabancı banka kartlarını, POS cihazları üzerinden sahte işlemler yaparak kullanan şüphelilerin, bu yöntemle 47 milyar lirayı aşan bir işlem hacmine ulaştıkları ve yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Elde edilen suç gelirlerinin, fatura düzenlenmesi ve yasal defter kayıtlarına işlenmesi gibi yöntemlerle meşru ticari faaliyet görüntüsü altında aklanmaya çalışıldığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı.

255 taşınmaz, 60 araca el konuldu

Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemleri devam ediyor.

Bu arada savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konuldu.