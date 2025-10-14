

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Mehmet E. (49), ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini freze makinesine kaptırdı. Talihsiz adamın işaret ve orta parmağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine yaralı, kopan parmakları da alınarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesinin ardından, parmakları buz kalıbına konulup dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ