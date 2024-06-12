Jennifer Aniston’un balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’da açıldı. Lansmanda Jennifer kadar güzel olmak isteyenlere makyaj tüyoları verildi.

Hollwood’un yıldızı, Friends dizisinin ikonik ismi Jennifer Aniston’un balmumu figürü, Beyoğlu’ndaki Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna eklendi. Lansmanda, Jennifer Aniston’dan ilham alarak hazırlanan yaz makyaj önerilerini atölye çalışması ile aktarıldı. Jennifer kadar güzel olmak isteyenler katılımcılar dikkatle izledi.

Jennifer Aniston’un bal mumu hakkında konuşan Tankut Tonger, “Bugün bize Madame Tussauds Amsterdam’dan, Hollanda’dan Jennifer Aniston geldi. Jennifer’ın İstanbul’a gelişiyle ilgili bir aradayız. Gördüğünüz gibi son derece mutlu. Şimdiden İstanbul’u çok sevdi diyebiliriz. Bütün yaz boyunca bizlerle olacak. Yeni starımız Jennifer. 1969 Los Angeles doğumlu çok güzel bir hanımefendi. 1990’ların en çok izlenen Friends dizisinde Rachel karakteri ile hem kalplerimizi hem de beyinlerimizi hafızamızda iz bırakmış bir sanatçı. 2000’li yıllarda biraz çalkantılı evlilik ve aşk hikayesi var, Brad Pitt ile birlikte. Jennifer ile birlikte biz bugün misafirlerine özelikle Jennifer’a benzemek ve onun kadar güzel olabilmek için makyaj yaparak tüyoları vereceğiz” diye konuştu.