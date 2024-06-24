Bursa'nın İznik Gölü'nde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jetskiye binmek istedi. Bindikleri jetskiyle birlikte tur atmaya başlayan gençlerden 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi.

Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA