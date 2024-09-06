Rem Fuarcılık ve Ankara Giyim Sanayi Derneği tarafından İlk'i düzenlenen "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın" ikinci gününde Joker Ajans modellerinin 5 ayrı defilesi ile Ankara görsel bir şölen yaşadı…Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Modanın Nabzı COF’24 fuarın ikinci günü de Joker Ajans Modellerinin sunduğu defileler eşliğinde büyük beğeni topladı. “Beş ayrı Defile” fuara gelenlere güzel anlar yaşattı…

İlk olarak podyum Tohumluk Vakfı'nın “Hasat” defilesi ile start aldı. Kırsaldan Kente, Gelenekselden moderne ve geçmişten geleceğe konulu giysi koleksiyonu defilesi rengârenkti.

Daha sonra Aşk-ı Ala’nın gelinlik defilesi beğeni ile izlendi. Hacı Bayram Veli Üniversitesinin sunumu ile yapılan defilenin ardından Akbaba giyim firmasının Joker modelleri ve minik modeller eşliğinde yaptığı defile ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

Joker Ajans modellerinin büyük bir özveri ile sergilediği ikinci gün final defilesi ise Hacı Köroğlu’nu koleksiyonu ile son buldu.