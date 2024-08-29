Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Peru'nun Lima kentinde başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda 63 kiloda ülkemizi temsil edecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele verecek.

Oruç, Peru’nun Lima kentinde başlayan, 49 ülkeden 406 judokanın mücadele edeceği şampiyonada 63 kiloda madalya için ter dökecek.

2022 ve 2023 yıllarında Avrupa şampiyonluğunu elde eden Oruç, 2022 Dünya Şampiyonu unvanını da kazanarak dünya çapında adından söz ettirmişti.

Ayrıca 2023 EYOF'ta ikinci olan başarılı sporcumuz, bugüne kadar 5 Avrupa Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu kazanarak şehrimizi gururlandırdı.

Oruç, 31 Ağustos’a kadar Peru'nun Lima kentinde devam edecek Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda bir kez daha bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyor.