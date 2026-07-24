ÖTV II sayılı listede yer alan binek otomobiller ile motosiklet sınıfındaki araçlar için asgari maktu vergi kavramı mevzuata dahil edildi.

Yani oransal olarak hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu verginin altında kalırsa bu araçlar için yasayla belirlenen asgari maktu vergi tutarı tahsil edilecek.

100 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAYACAK

Önergeye göre 4 kW altındaki elektrikli motosiklet ve scooterlar hariç olmak üzere bu grubun asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olacak. 8703 GTP’li binek otomobillerde ise vergi tutarı 100 bin liranın altında olamayacak.

Önergeyle 41760 sayılı ÖTV Kanununun 12’nci maddesine eklenen bir fıkra ile de ÖTV tutarlarını 10 kata kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.