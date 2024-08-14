Hangi ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 1927

Alanı: Profesyonel elektronik ve tüketici ürünleri

Ürünleri: Görsel, ses ve bilgisayarla ilgili elektronik ve yazılım, medya ürünleri

Çalışan sayısı: 19.044

Resmi sitesi: http://www.jvc.net/

JVC Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

JVC HAKKINDA BİLGİ

JVC 1927 Yılında Japonya’nın Yokohama şehrinde kurulan, ilk televizyon tanıtımını yapan ve VHS (Video Home System) video kaydedicisini geliştiren elektronik şirkettir.

1953 ten 2008 e kadar Panasonic veya eski adıyla Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.’nin çoğunluk hisse sahibi olduğu şirket 2008 yılında Kenwood firmasıyla birleşerek JVC Kenwood Holdings’i oluşturmuştur.

JVC (Victor Company Of Japan) Nin Tarihçesi

1920-1930 lar ve Savaş Dönemi

1927 JVC, ABD’nin önde gelen fonograf ve plak şirketi olan Victor Talking Machine

Company’nin yan kuruluşu olarak “The Victor Talking Machine Company of Japan, Limited”adıyla kuruldu.

1929 Çoğunluk mülkiyeti RCA Victor’a transfer edildi.

1930 30’larda JVC, fonograflar ve plaklar üretti.

1932 Radyo üretti.

1939 Japonya’nın ilk yerel-yapım televizyon üretimine başladı.

Savaş Sonrası Ve Günümüz

1953 JVC mülkiyetinin çoğunluğu Panasonic şirketine geçti. Panasonic, 2007 yılında bu

hisselerini satışa sundu.

1954 Japonya’nın ilk EP ses kaydını üretti.

1956 45/45 formatında stereo kaydı geliştirdi.

1958 Japonya’nın ilk stereo LP kaydını üretti. Japonya’nın ilk 45/45 stereo kayıt

oynatıcısını tanıttı.

1960 JVC, ilk renkli TV’si 21CT-11B modelini tanıttı.

1963 Dünyanın en küçük 2-kafalı profesyonel VCR aygıtı KV-200 modelini tanıttı.

1968 JVC Amerika A.Ş. kuruldu.

1970 JVC, VideoSphere isimli taşınabilir televizyonunu tanıttı. Tasarım, astronot kaskı şeklindeydi ve CRT tip bu televizyonun üzerinde ayrıca alarmlı bir saat bulunmaktaydı.

1971 Vinil kayıtlardaki dört kanallı kuadrafonik ses sistemini tanıttı.

1973 JVC U.K. Ltd. kuruldu.

1975 Taşınabilir pille çalışan radyolu televizyonunu tanıttı (Boombox). Bu televizyon, 7.6 cm siyah/beyaz CRT yapısındaydı. Bir yıl sonra bu modeli geliştirerek, kaset-kaydedici ekledi (JVC Model 3060).

1976 Victor HR-3300, ilk VHS kullanan VCR aygıt oldu ve 9 Eylül 1976 tarihinde Okura Otelinde JVC başkanı tarafından tanıtıldı.

1 Ekim 2008 de Kenwood ile birleşen JVC, JVC Kenwood Holdings ile günümüzde hala başarılı ürünleri piyasaya süren ve tanınan bir firmadır.

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