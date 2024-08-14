Hangi Ülkenin:Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuruluş Tarihi: 1952

Kurucusu: Harland Sanders

Sloganı: ”Soo Good”

Uzun İsmi: Kentucky Fried Chicken

Kısa İsmi: KFC

Resmi Sitesi: www.kfc.com

KFC Hakkında Bilgi

KFC, yani asıl adı Kentucky Fried Chicken, fast food üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Louisville, Kentucky şehrinde kurulmuş dünya çapında üne ulaşmış bir gıda markasıdır. Yum! Brands firmasının yeni ismi Tricon Global Restaurants Inc olana kadar KFC firmada; “concept” olarak adlandırılan marka ve işletme bölümüydü.

KFC, kızarmış tavuk üzerine kurulmuş bir firma olduğundan ağırlıklı olarak kızarmış tavuk, tavuk burger, salata ve sandviç satmaktadır. Bunların yanında fırınlanmış tavuk, garnitür ve tatlı satışı da bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey Amerika’nın haricinde tavuk etinden yaptığı kebapları müşterisinin lezzetine sunmaktadır.

KFC Hangi Ülkenin?

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

KFC Tarihi

Albay Harland Sanders 1930’lu yıllarda düşündüğü fikrini 1952 yılında hayata geçirmiştir. “KFC” 1991 yılında şirket tarafından kabul görülmüş yeni, kısa ismidir. Şirket, Nisan 2007 yılında orjinal ismini kullanmaya başlamıştır. En iyi bilinen sloganı; “Soo Good” tur.

KFC Ürünleri

KFC ürünleri günümüz itibariyle; kova menüler, lezzet kutuları, tavuk menüler, sandviç menüler, çocuk menüleri, tekli ürünler, parça tavuklar, spesiyaller, soslar ve içeceklerden oluşmaktadır.

Dünya Çapındaki Şubeleri

Andorra

Antigua ve Barbuda

Avusturalya

Avusturya

Azerbaycan

Bahamalar

Bahreyn

Bangladeş

Barbados

Botsvana

Brezilya

Bulgaristan

Komboçya

Kanada

Şili

Çin Halk Cumhuriyeti

Hong Kong

Makao

Kolombiya

Kosta Rika

Kıbrıs Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

Ekvador

El Salvador

Mısır

Fiji

Fransa

Almanya

Yunanistan

Grenada

Guyana

Honduras

Macaristan

İzlanda

Hindistan

Endonezya

Irak

İrlanda

İsrail

Jamaika

Japonya

Ürdün

Kuveyt

Lübnan

Litvanya

Malezya

Malta

Mauritius

Meksika

Fas

Namibya

Hollanda

Aruba

Hollanda Antilleri

Yeni Zelanda

Nikaragua

Umman

Pakistan

Panama

Peru

Filipinler

Polonya

Portekiz

Katar

Romanya

Rusya

Saint Lucia

Suudi Arabistan

Sırbistan

Singapur

Surinam

Slovakya

Güney Afrika

Güney Kore

İspanya

Sri Lanka

Suriye

Tayvan

Tayland

Togo

Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık (İngiltere)

Bermuda

Cayman Adaları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Guam

Porto Riko

Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zimbabve

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