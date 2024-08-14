Hangi Ülkenin:Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kuruluş Tarihi: 1952
Kurucusu: Harland Sanders
Sloganı: ”Soo Good”
Uzun İsmi: Kentucky Fried Chicken
Kısa İsmi: KFC
Resmi Sitesi: www.kfc.com
KFC Hakkında Bilgi
KFC, yani asıl adı Kentucky Fried Chicken, fast food üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Louisville, Kentucky şehrinde kurulmuş dünya çapında üne ulaşmış bir gıda markasıdır. Yum! Brands firmasının yeni ismi Tricon Global Restaurants Inc olana kadar KFC firmada; “concept” olarak adlandırılan marka ve işletme bölümüydü.
KFC, kızarmış tavuk üzerine kurulmuş bir firma olduğundan ağırlıklı olarak kızarmış tavuk, tavuk burger, salata ve sandviç satmaktadır. Bunların yanında fırınlanmış tavuk, garnitür ve tatlı satışı da bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey Amerika’nın haricinde tavuk etinden yaptığı kebapları müşterisinin lezzetine sunmaktadır.
KFC Hangi Ülkenin?
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
KFC Tarihi
Albay Harland Sanders 1930’lu yıllarda düşündüğü fikrini 1952 yılında hayata geçirmiştir. “KFC” 1991 yılında şirket tarafından kabul görülmüş yeni, kısa ismidir. Şirket, Nisan 2007 yılında orjinal ismini kullanmaya başlamıştır. En iyi bilinen sloganı; “Soo Good” tur.
KFC Ürünleri
KFC ürünleri günümüz itibariyle; kova menüler, lezzet kutuları, tavuk menüler, sandviç menüler, çocuk menüleri, tekli ürünler, parça tavuklar, spesiyaller, soslar ve içeceklerden oluşmaktadır.
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