Genel Kolluk Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyonu KAAN Projesi başarı ile uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 4 yılda 35 bini aşkın kişiye adli ve idari işlem uygulandı.ANKARA (İGFA) - Özel güvenlik görevlilerinin emniyet teşkilatı içerisinde aktif rol oynaması amacıyla kritik bir rol oynayan Kaan Uygulaması, dört yılı geride bıraktı.

1 Nisan 2019 tarihinde pilot il olarak seçilen İstanbul’da hayata geçirilen projenin, kurumsallaştırılarak sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla 23 Mart 2022 tarihinde bir genelge yayımlandı.

Proje ülke genelinde 81 ilde uygulanıyor.

Üstlendiği misyon ile özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturma hedefiyle faaliyetlerini gerçekleştiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, KAAN Uygulamasının amacının; kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte, suçu yaşanmadan önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak ve devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale etmek olduğunu söyledi.

Ayrıca olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde korunması ve genel kolluğa teslimi kapsamında çalışan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve iş birliği ile koordinasyonunu sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması katkı sağladığını da ifade etti.

244 BİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 40 BİNE YAKIN GENEL KOLLUĞUN GÖZÜ VE KULAĞI

Genel güvenlik anlayışı içerisindeki en önemli konulardan birinin suçun önlenmesi olduğunun altını önemle çizen GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, “Genel kolluğa yardımcı olan özel güvenlik görevlileri, hizmet verdikleri yerlerdeki asli sorumluluklarının yanında genel kolluğun gözü, kulağı ve yardımcısı gibi düşünülmeli. Bu nedenle KAAN Uygulaması sayesinde kolay ve rahat iletişim imkânı doğduğu için özel kolluk tarafından birçok suçun önlenmesine veya caydırıcılık oluşturulmasına yönelik bildirimler yapıldı. Uygulama günümüz itibariyle özel güvenlik izni verilen başta kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, toplu taşıma alanları gibi stratejik noktalar olmak üzere 61 bini aşkın yerde; yaklaşık 244 bin özel güvenlik görevlisinin ve 40 bine yakın genel kolluk personelinin, katılımıyla aktif şekilde devam ediyor. Bugüne kadar KAAN Uygulaması kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden 92 bin 484 bildirim alındı ve bu çerçevede 31 bin 659 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Özel güvenlik görevlileri tarafından Kaan Uygulaması iletişim kanalları üzerinden yapılan bildirimler incelendiğinde; uyuşturucu madde, aile içi şiddet, çocuk kaçırma, kayıp çocuk, trafik kazası, taciz, silah, şüpheli paket, aranan şahıs ve araç, kesici ve delici alet, bildiri dağıtımı, hırsızlık ve dolandırıcılık, yaralamalı kavga, hakaret ve tehdit, intihar girişimi ve sahte paralar konularında geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

“TOPLUM UYGULAMADAN ÇOK FAZLA HABERDAR DEĞİL”

KAAN Uygulamasının genel kolluk ve özel güvenlik nezdinde biliniyor olmasına rağmen toplumda yeteri kadar bilinmediğini belirten ŞAHAN, “Bu konuda aslında STK’sı olan yapıların bir bilgilendirme çalışması ile genel kolluğa destek olarak çalışma yürütmesinde fayda var. Kamu tarafı bunu bir hizmet olarak gördüğü için bilinirliği açısından çok fazla hareket alanı yok. Ancak gerek basın gerekse farklı iletişim kanalları ile bu durumunun toplum nezdinde bilinirliğinin arttırılması gerekiyor. Yetkili kişilerden edindiğimiz bilgilere göre, KAAN Uygulamasının kapsamı gelecek yıllarda genişletebilir. Böylece daha çok kişi uygulama hakkında bilgi sahibi olacaktır” dedi.

Öte yandan KAAN Uygulaması kapsamında; görev yapan özel güvenlik görevlileri, güvenlik yöneticileri ve güvenlik sorumluları ile proje dâhilinde kendileri ile iş birliği içerisinde görev yapacak olan genel kolluk personeline yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında toplam 152 bin 510 kişiye “KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimleri” verildiği kaydedildi.

Eğitimlere üniversitelerin “Özel Güvenlik ve Koruma” programı bulunan meslek yüksekokulu öğrencileri ile öğretim üyeleri de dâhil edilirken bu kapsamda 84 öğretim görevlisi, bin 944 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 2 bin 28 kişi eğitimlere katıldı.