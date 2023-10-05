Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde büyük bir başarıya imza atan Ana Kucakları projesini Demirtaşlı miniklere de sunuyor. Bu dönem başında eğitimlerine başlayan Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ana Kucağı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

2019 yılında başlatılan Ana Kucakları projesi, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanmasını hedefliyor. Bu merkezler, zengin bir müfredat sunarak çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor. Demirtaş Ana Kucağı da bu seçkin merkezler arasına katılarak toplamda 29 merkezde 3500'e yakın öğrenciye eğitim imkanı sağlıyor.

Başkan Alinur Aktaş, Ana Kucaklarını sık sık ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor ve onlarla keyifli anlar yaşıyor. Son olarak Demirtaş Ana Kucağı'nı ziyaret eden Başkan Aktaş, Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde kedi evleri yaparak önemli bir farkındalık oluşturan Demirtaşlı miniklerle buluştu. Çocuklarla yapılan sohbet sırasında Başkan Aktaş, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek onlara destek oldu.

Başkan Aktaş, okul öncesi dönemin bir çocuğun gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu hizmetin Bursa'da farklı bölgelerdeki ailelere ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Projede yer alan çocukların şehre, çevreye, hayvanlara ve doğaya karşı duyarlı, çalışkan, hedefleri olan bireyler olarak yetişmelerini amaçladığını dile getirdi. Başkan Aktaş, "Yavrularımıza yatırım yapıyoruz" sözleriyle projenin önemini vurguladı.