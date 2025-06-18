15 milyar dolarlık anlaşma sonrası, KAAN’ın yerli motor projesinde de geri sayım başladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, motorun Endonezya teslimatından önce hazır olacağını duyurdu.

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, uluslararası pazarda yoğun ilgi görüyor. Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında 48 adet savaş uçağının 2030’lu yılların başından itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Bu gelişme, Türk savunma sanayii açısından önemli bir aşamayı temsil ediyor.

KAAN’ın en önemli bileşenlerinden biri olan yerli motor projesi, TF-35000 kod adıyla ilerliyor. Akşit, Paris Air Show’da yaptığı açıklamada, yerli motorun KAAN’ın ihracat başarısını destekleyeceğini belirtti. Entegrasyon süreci, uçağın dış pazarlarda rekabet kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Yüksek manevra yeteneği, düşük radar izi, yapay zeka destekli sistemleri ve ağ merkezli harp kapasitesiyle öne çıkan KAAN, 2024’te iki test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Hava Kuvvetleri’ne 2028’de teslim edilmesi beklenen uçak, beşinci nesil sınıfında yer alıyor.

Endonezya ile yapılan ihracat, KAAN’ın dış satışlarındaki ilk adım olurken, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Azerbaycan’ın da projeye ilgi gösterdiği bildiriliyor. Türkiye’nin radar ve mühimmat teknolojileri, KAAN’ı küresel savunma pazarında dikkat çeken bir ürün hâline getiriyor.