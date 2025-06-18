Gökyüzünde arkasında bıraktığı izle dikkat çeken ve “Hürremşehr” olarak adlandırılan füzenin 2 bin kilometrelik menzile sahip olduğu bildirildi. İran, bu füzenin savaş sahasında ilk kez deneme amacıyla kullanıldığını duyurdu. Sıvı yakıtla çalışan bu balistik füzenin 1.500 kilogramlık savaş başlığı taşıyabildiği ve düştüğü bölgede ciddi tahribat oluşturduğu belirtiliyor.

İran Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hürremşehr füzesi sadece teknik bir test değil, aynı zamanda yeni savunma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İran yetkilileri, bu hamlenin bölgedeki caydırıcılık kapasitesini artırma amacını taşıdığını ifade etti. Füzenin fırlatılmasının ardından İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin bu saldırıyı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Bu gelişme, İsrail ile İran arasındaki gerginliği daha da artırırken, bölgede zaten hassas olan dengelerin yeniden sarsılmasına neden olabileceği değerlendiriliyor. İsrail cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bölgedeki güvenlik risklerinin tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.