Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

En son 20 Mayıs'ta toplanan kabine'de konuşulması beklenen en önemli gündem konusu bayram tatili olacak. Milyonların gözü kabineden çıkacak sonuca çevrildi.

İkramiye ve bayram tatili merakla bekleniyor

Milyonlar “Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?” sorusunun kabine toplantısı neticesinde belli olacağı kanaatindeyken beklenti içinde olanlardan biri emekli. Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması beklentisi çerçevesinde de gözler bu gün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamada olacak.