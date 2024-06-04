Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde ;

"81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bizim için önemli olan milletimizin takdiridir, duasıdır.

5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. Bu dönemde toplam 11 bin 370 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu faaliyete geçti. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 177 mahkeme faaliyete geçirildi. Önümüzdeki dönemde de adaletin tecellisini hızlandıracak, toplumumuzdan gelen bazı şikayetlerinin önüne geçecek adımları atmaya devam edeceğiz. Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız.

Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Aile kurumunu güçlendirecek, tehditler karşısında dirençli hale getirecek pek çok çalışma yaptık. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin de 9 gün olacağını açıkladı.