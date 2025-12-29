İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur, bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Operasyonda Erden Timur dahil 26 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilmişti. Erden Timur ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ardından sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada sağlık kontrolleri tamamlanan Erden Timur’un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA