Temmuz ayı içinde gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklikle, 3 veya 4 bakanın görevden alınarak yerlerine yeni isimlerin atanması planlanıyor.

Revizyon öncesi son durak: Kızılcahamam kampı

AK Parti’nin bu hafta sonu Kızılcahamam’da düzenleyeceği istişare kampının ardından kabinede bazı isimlerle yolların ayrılacağı konuşuluyor. 2023 seçimleri sonrasında oluşturulan mevcut kabinede bugüne kadar yalnızca sınırlı sayıda değişiklik yapılmıştı. Deprem sürecine bağlı olarak Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum atanırken, sağlık alanındaki yenilenme kapsamında Fahrettin Koca’nın koltuğunu Kemal Memişoğlu devralmıştı.

Değişmesi beklenen bakanlıklar

Ankara kulislerinde öne çıkan bilgilere göre, Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonunda değişmesi gündemde olan üç bakanlık şu şekilde sıralanıyor:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da ismi kulislerde geçiyor ancak 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmiş olması nedeniyle bu bakanlıkta değişim olmayabileceği konuşuluyor.

Yeni isimler ve kulislerde öne çıkan adaylar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, mevcut Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu’nun atanma olasılığı oldukça yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kamuoyunda karşılığı olan, genç ve yıpranmamış isimlere yönelmesi bekleniyor.

Bakanlık için adı geçen bazı dikkat çeken isimler ise şunlar:

Fatma Şahin – Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet Tevfik Göksu – Esenler Belediye Başkanı

Mustafa Şentop – Eski TBMM Başkanı

Erkan Kandemir – Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Fatih Şahin – Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Değişimin beklenmediği bakanlıklar

Revizyon kapsamında değişimin gündemde olmadığı bakanlıklar ise şu şekilde:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hem iç politikadaki dengeleri hem de seçim hazırlıklarını göz önünde bulundurarak kabineyi yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Değişimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.