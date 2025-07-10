Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte, yoğun kullanılan karayollarında sürücüler için risk oluşturan asfalt erimelerine karşı Karayolları ekipleri önlem aldı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şubesi ekipleri, Pazaryeri ilçesinden Bursa'ya uzanan kara yolunda asfaltın bozulmasını ve yolun kayganlaşmasını engellemek amacıyla kumlama çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, Pazaryeri Kavşağı ile Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kalan yol kesiminde, sıcaklıktan zarar gören bölgelere özel kum serimi yapılarak asfaltın tutunma gücü artırıldı ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlandı.