Son dönemde dev markaların ev elektroniğine olan ilgileri arttı. Ürün yelpazesi de bu ilgiye oranlı genişlemeye devam ediyor bu bağlamda robot süpürgeler ve kablosuz dikey süpürgeler ise en çok dikkat çekenler arasında. Kablosuz dik süpürgelerin yeni kategorisi ’ıslak ve kuru süpürgeler’ ise kullanıcılara yeni kolaylıklar sunması ve farklı iki işin tek bir seferde yapılmasına imkan tanıdığı için tercihler arasına girdi.

Son yıllarda geleneksel süpürgelere rakip olan kablosuz dikey şarjlı elektrikli süpürgeler öne çıkmaya başladı. Süpürmenin yanında paspaslayan ıslak-kuru seçenekli süpürgeler iki işi bir arada yapmasıyla özellikle dikkat çekiyor. Yeni kategorinin iddialı markalarından Tineco da FLOOR ONE Stretch S6’yı tanıttı. Akıllı ıslak ve kuru kablosuz şarjlı süpürge ailesi FLOOR ONE serisinin yeni üyesi, 180 dereceye kadar bükülebilen tasarımıyla mobilyaların altını kolayca süpürüp paspaslıyor. Sadece 13 cm’lik yüksekliği ile yatak ve kanepeler gibi mobilyaların altındaki zorlu köşelere kolaylıkla erişilebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve ultra kompakt tasarımı, dar alanlarda bile zahmetsiz kullanım sağlıyor. MHCBS Teknolojisi sayesinde güçlü emiş gücü ve kirli su ayırma sistemi ile her kullanımda lekesiz bir sonuç elde edilmesine imkan tanıyor. FlashDry kendini temizleme sistemi ile 70 derece santigrat sıcaklıkta suyla rulo fırçası ve borusunu 2 dakika içinde temizliyor. Ardından 70 derece santigrat sıcaklıkta hava ile kurutma yaparak, fırça rulosunun hijyenik kalmasını ve bir sonraki kullanım için hazır olmasını sağlıyor.40 dakika boyunca kesintisiz kullanım ile 230 metrekareden fazla alanı etkin şekilde temizliyor.