Marmara Denizi'nin güney kıyılarında avlanan balıkçılar ve dalgıçlar, yeniden müsilajla karşılaştı. Özellikle Tekirdağ’ın Şarköy açıklarında görülmeye başlayan müsilajla ilgili değerlendirmelerde bulunan ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Mevcut sıcaklık koşulları ve fitoplankton hareketliliği nedeniyle Ekim-Kasım aylarında bu organizmalar yeniden çoğalmaya başlıyor. Eğer bu artış yoğun şekilde devam ederse, kış ayları boyunca müsilajın sürebilme riski maalesef ortaya çıkıyor" dedi.

"Sebebi Ağustos Ayındaki Organik Madde Birikimi"

Ağustos ayında yaşanan aşırı organik madde birikimi sonucunda müsilaj görüldüğünü belirten Türkoğlu, "Müsilaj bir organik madde aslında; protein, karbonhidrat ve kısmen başka minerallerin de yer aldığı. Önce başlangıçta lif şeklinde oluşan ve daha sonra bunların bir araya gelmesiyle daha da yoğunlaşan ve halı iplikleri gibi bu liflerin su hareketleri ile bir araya toplanıp daha kalın, daha sağlam tabakalar oluşturması yoluyla denizel sistemde oluşan bir olay. Müsilaj şu anda, ağustos döneminde aşırı fitoplankton birikim olduğu için bunun sonucu olarak bu organik maddenin parçalanması daha yeni eylül ayının başlarında organik parçalanmaya gitti. Dolayısıyla müsilajın oluşumu ağustos ayındaki aşırı organik madde birikimi" ifadelerini kullandı.

"Bir hafta Sonra Görmeye Başlarız"

Müsilajın kısa süre içerisinde Çanakkale'de de etkili olacağını aktaran Prof. Dr. Türkoğlu, "Ağustos ayı yılın en yüksek organik madde birikim dönemlerinden birisidir. Şu anda yoğun bir müsilaj oluşumu söz konusu ilk 20 metrede, yüzey sularına yakın hatta kısmen yüzey suyuna çıkmış durumda. Bu akıntı sistemleri ile yaklaşık 5-6 gün içinde bir hafta sonra buralarda yoğun şekilde görmeye başlarız" diye konuştu.

"Kış Boyunca Devam Edebileceği Olgusu Söz Konusu"

Prof. Dr. Türkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu süreçte hava sıcaklıkları da şu anda 22-23 derece oldukça yüksek, önceki yıllara göre. Bu sıcaklık şartları ve oluşan fitoplankton aktiviteleri bir de Ekim-Kasım'da tekrar bu organik madde birikim için fitoplanktonda bir çoğalma periyodu başlıyor. Dolayısıyla o dönemde de ekstra eğer çoğalmalar çok yüksek olursa fitoplankton üretimi çok fazla yüksek olursa bu müsilaj olayının kış boyunca devam edebileceği olgusu da söz konusu maalesef. 2020 Aralık ayında başladı hazirana kadar, temmuza kadar sürdü. Dolayısıyla 7-8 aylık bir periyot, Marmara Denizi müsilaj problemi yaşamıştı. Umarım aynı müsilaj problemini yaşamayız."