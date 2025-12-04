Yerlikaya’nın paylaşımına göre operasyonlarda: 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi.

Ayrıca 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya, ele geçirilen ürünler sayesinde sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerine bağlı KOM şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda son bir ayda önemli sonuçlar elde edildi.

Son 1 ayda 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda: 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol, 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Ekipler ayrıca 29 yasa dışı imalathaneyi tespit ederek kapatırken 528 şüpheli hakkında da adli işlem uyguladı. Yerlikaya, paylaşımında sahte alkol üretimine yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara "Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. “Biz Gereğini Yaparız” çağrısında bulundu.