Dün akşam yaşanan olayda taksi sürücüsü, gasp sonucu silahla yaralandı. Olayın ardından duruma tepki gösteren İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, bir açıklama yaptı.

Başkan Ekren, "Akşam 12-1 arası gece İnegöl Devlet Hastanesi’nde çalışan bir taksicimiz artık gasp mı diyelim hürriyetten alıkoyma mı diyelim, 5 ay önce yaşanan bir kaza sonucu şahısın oğlunun yaralanması sebebiyle mahkeme sürecinin sonuçlanmasıyla beraat kararı almıştır taksici arkadaşımız. Fakat karşıki taksiciyi gasp etmeye çalışan, hürriyetinden yoksun bırakmaya çalışan şahıs özel telefonla çağırarak taksici arkadaşımızı rehin almıştır. Bu nedenle akşam üzücü bir olay yaşadık. Arkadaşımıza silah doğrultarak kafasına iki sefer silahın kabzasıyla vurarak yaralamıştır. Nasıl diyeyim, yani arkadaşımızın olayla alakası yoktur, kardeşinin yapmış olduğu bir kaza sebebiyle kardeşine yapılmasını istediği, şahsın yapmak istediği suçu abisine yapmıştır. Akşamki yaşadığımız olay üzücü bir olay. İnşallah bundan sonra yaşamayız. İnegöl Taksiciler Kooperatif Başkanı olarak taksici esnafımızın arkasındayız. Emniyetimizin kolluk güçlerinin bizlerin yanında olmasını bekleriz, desteklerini bekleriz. Bundan sonra bu olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra da yaşamayız" dedi.