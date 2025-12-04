Edinilen bilgiye göre 5 ay önce Eyüp A.'nın oğluna taksi sürücüsü Melih G. çarptı. Kaza sonucu Eyüp A.'nın oğlu yaralandı. Kaza sonrası mahkeme sonucunda beraat eden taksiciye kinlenen Eyüp A., dün akşam kaza yapan taksicinin abisi Mustafa G.'yi müşteri gibi arayarak kendisini almasını istedi. Taksici Mustafa G., arayanın müşteri olduğunu zannederek belirtilen adrese gitti. İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki silahı taksiciye doğrulttu. Taksi içerisinde ateş eden Eyüp A., silahın kabzasıyla da Mustafa G.'yi darp etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına aldı. Yaralı taksici ise, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ