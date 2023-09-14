Vatandaşlar açık bir rögar kapağının altında kaçak olduğu düşünülen bir göçmeni üzerini değiştirirken buldu.

Ülkemize kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmen görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak İstanbul Esenyurt'ta rögar kapağının altında saklanan bir kaçak göçmen bulundu.

"SADECE ÜZERİMİ DEĞİŞTİRİYORDUM"

Vatandaşlar açık bir rögar kapağının altında kaçak olduğu düşünülen bir göçmeni üzerini değiştirirken buldu. O anlar kamera ile de kayıt altına alınırken Türkmenistanlı olduğunu belirten ve korktuğu gözlenen göçmenin "Sadece üzerimi değiştiriyordum. Bir şey yapmıyorum. Tek kişiyim burada" dediği duyuluyor.

3 GÜNDÜR ORADAYMIŞ

Bölgeye çağrılan zabıtalar göçmeni bulunduğu yerden çıkarırken, şahsın 3 gündür valiziyle birlikte rögarda saklandığı öğrenildi.