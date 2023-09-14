T.C vatandaşı olan her erkeğin yapması gereken vatani görev olan askerlik, kişinin 20. yaşını doldurması ile yükümlülüğünü kazandığı bir dönem olarak bilinmektedir. Askerlik uzun dönem ve kısa dönem olarak ayrılmaktadır. Uzun dönem er/erbaş veya yedek subay olarak 12 ay, kısa dönem için ise 6 ay yapılması gerekmektedir.

Askere gitmeden önce uygulanması gereken bazı süreçler bulunmaktadır. Bunlar muayene ve askeri evraklarının hazırlanması gereken dönemdir. Öncelikle askerlik durumuna elverişli olup olmadığınız kontrolleri gerçekleştirilir. Herhangi bir sorun gözükmesi durumda ise askeri hastaneye sevkiniz yapılarak orada kontrollerinizin yapılması sağlanılır ve askerliğe elverişli olup olmadığınız tespit edilir. Bu durumun sonucunda askerlik yapmanızda engel bir durum söz konusu değilse evrakların hazırlanması süreci başlar.

Evraklarınız askerlik şubeniz ile sizin sunduklarınız sonucunda hazırlanır ve teslim olacağınız tarihin açıklanması için beklemeye başlarsınız. Bu durumu artık askerlik şubeleri üzerinden değil, devletin sunmuş olduğu portaldan kontrol ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. E-devlet birçok evrakta ve öğrenmek istediğiniz dokümanlarda bizlere kolaylık sağlayan bir içeriğe sahiptir. Kişilerin kolaylıkla bilgilere erişmeleri ve devlet dairelerinde zaman kaybı yaşamamaları açısından sunulan hizmet kullanımı oldukça destek sağlamaktadır.

Askerliğini tamamlamış kişiler içinde gerekli olan evraklardan biri olan askerlik durum belgesi sorgulama işlemleri artık E-devlet üzerinden kontrol edilerek çıktısı alınabilmektedir. Terhis ya da muafiyet durumunuzun gerektiği evrak için sayfa üzerinden gerekli kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Belgenin çıktısına alarak sizden isteyen kurumlara askerlik durum içeriğinizi sunabilirsiniz.

Belgenin üzerinden yer alan barkot sayesinde doğrulamada yetkili makamlar tarafından yapılarak kontrolleri sağlanabilir. Bu evrak sadece askerlik ile ilişkisi kalmamış kişiler için geçerli olmaktadır. Diğer benzeri evraklar ve tecil durum evrakları için askerlik şubelerinden gerekli destekler alınmalıdır. Askerlik durum belgesi sorgulama işlemine genelde en çok ihtiyaç duyulduğu alanlar, bir işte çalışmaya başlamadan tekrar silahaltına alınma durumu söz konusu olana kadar çalışabilmesi, Lisansüstü eğitim yapabilmek için üniversitelere sunulması durumlarında genellikle gerek duyulmaktadır.

Çıktısını alabileceğiniz evrakın güvenli bir sayfa üzerinden alınabilmesi ise sorun yaşanmaması adına önemli bir konudur. E-devlet hizmeti gerekli belgeleri sizlere sunmadan önce sayfaya giriş yapabilmeniz ve bu doğrultuda işlemleri tamamlamanız gerekmektedir. Askerlik durum belgesi sorgulama dışında birçok farklı devlet işlerinizi çözümleyebileceğiniz konularda destek sağlamak amaçlı tasarlanan sayfa üzerinden işlerinizi kısa sürede tamamlayabileceksiniz. İstenilen temel bir evrak olması nedeniyle artık uzun süreli olarak askerlik durum belgesi soğrulama işleminde belgeyi alabilmek için zaman kaybı yaşamanıza gerek kalmayacaktır.

Geçmişte askerlik şubelerinden alınabilen belge, vatandaşların uzun kuyruklar sonucunda ve saatlerce beklemesi ile sağlanabilen bir evraktı. Bazı zamanlarda evrakı alamama konuları da söz konusu olabilir, sonrasında tekrar aynı sıkıntıyı çekerek şubeden işleminiz tamamlanabilirdi. Günümüzde ise artık bu şekilde bir sorun yaşamadan istediğiniz her yerden internet sayesinde kolaylıkla belgeyi alabilir, gerekli yerlere ulaştırabilirsiniz.

E-devlet sunmuş olduğu bu hizmet ile hem devlet dairelerinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı vatandaşların mağdur durumda kalmamasını hem de teknolojinin sunduğu imkanlar kullanılarak daha kısa yollardan çözümlere ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Sizlerde sorgulama yapabilmek için E-devlet şifrenizi alarak sayfa üzerinden belgenin kontrolünü yapabilirsiniz.