Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik güvenliğini hiçe sayarak makas atan sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, yapılan inceleme ve çalışmalar sonucu iki aracı tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürücülere toplamda 180 bin TL idari para cezası kesilirken, şahısların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Kuralları ihlal eden iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.