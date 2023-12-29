Kadıköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar ile kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yolda yatan kadının yardımına koştu. Otomobilin yolun karşısına geçen kadına çarptığı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.