Güler, "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde önümüzdeki dönemlerde yeni düzenlemelerin Meclis gündemine gelebileceğini ifade etti. Ayrıca bu teklifin, 4. Yargı Paketi’nin ilk adımını oluşturduğunu belirtti.

Teklifte, ceza infaz sisteminde caydırıcılık ve ıslah edici etkiyi artırmak amacıyla, hükümlülerin cezalarıyla orantılı bir süre cezaevinde kalmaları esas alınıyor. Mevcut durumda uygulanan bir yıllık sabit denetimli serbestlik süresinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Tüm hükümlülerin infaz kurumlarında belirli bir süre geçirmesiyle cezanın hem toplumsal hem bireysel düzeyde etkili olması hedefleniyor.

Ayrıca düzenleme ile, hakkında ikinci kez tekerrür kararı verilen hükümlülerin, süreli hapis cezalarının dörtte üçünü iyi hâlli olarak tamamlamaları halinde koşullu salıverilmeden faydalanmaları mümkün olacak.

Özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor

Teklifle, çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor. Bu kapsamda, hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı; kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılıyor.

Konutta infaz usulünün kapsamı; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılıyor.

Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınıyor. Yine; hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan sağlanıyor.

Kanun teklifinde çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yönelik düzenlemeyle çocukların ıslahına yönelik birtakım tedbirler alınıyor.