Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından ’Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla vatandaşlara mesaj iletti.

Son zamanlarda Bilecik’te kadına yönelik şiddete dur demek adına yapılan çalışmalar oldukça çoğaldı.Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda kadına yönelik şiddete dur demek için dev bir pankarta ‘Kadına El Kal-ka-maz’ sloganı ile mesajlarını ilettiler. ’Kadına saygı Türkün töresindendir’ yazısı ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sayesinde oluşturdukları farkındalık ses getirdi. Bilecik Jandarma Genel Komutanlığının başlattığı çalışmalar ile hem ‘Kades’ uygulaması tanıtılıyor hem de broşürler dağıtılıyor.

Çalışmalar vatandaşlar tarafından tebrik ve alkış toplamaya devam ediyor.