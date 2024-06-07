Kartepe’de açılan ahşap koyama kursuna katılan kadınlar, geri dönüşüme öncülük ediyor. Atıl ahşap eşyaları yeniden yorumlayarak kullanıma sunan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem sattıkları ürünlerden para da kazanıyor.

Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARMEK) tarafından açılan ahşap boyama kursuna kadınlar ilgi gösteriyor. Geri dönüşüme öncülük eden kadınlar, Suadiye Kurs Merkezinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Merkezde 18 kursiyere eğitim verdiklerini söyleyen öğretmen Meral Özcan, "Eskiden kullanılan ev eşyalarını yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Az masrafla çok güzel eserler ortaya çıkıyor, çok ilginç ürünler yapılıyor. Kadınlarımız ilgi ve sevgiyle paylaşıyorlar" dedi.

Kadınların kazanç elde ettiğini de ifade eden Özcan, "Üreten kadınlarımız sattıkları eşyalarla ev ekonomisine katkı da veriyor. Bunun yanı sıra sosyalleşerek kaliteli ve verimli zaman geçiriyorlar" diye konuştu.

Özcan, düzenlenen yıl sonu sergisinde kadınların eserlerinin görücüye çıktığına dikkat çekerek, destekleri için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkürlerini sundu.