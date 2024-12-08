Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Danilos Pizza evinde karşılaştığı Tarsusspor’u 93-90 mağlup etti.
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Uğur Yüksel, Fatih Kurt
Danilos Pizza: Destanni Henderson 40, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca, Hande Çelebi 1, Deniz Aygül, Yağmur Bul 3, Beatrice Mompremier 23, Terezia Palenikova 15, Jasmine Jabrell Walker 11
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Tarsusspor: Ecem Erk, Aisha Sheppard 22, Shyla Jade Heal 13, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek, Jillian Chantel Alleyne 27, Ceylin Beyza Altupa 1, Courtney Alexandria Hurt 23
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 29-19 (Danilos Pizza lehine)
Devre: 48-40 (Danilos Pizza lehine)
3. Periyot: 68-68 (Beraberlik)