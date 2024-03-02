Eda Özyurt, Rüya Aslangül ve Ümmühan Özden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel stand-up gösterisi ile Ankara Route Sahnesi’ne çıkıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için düzenlenen programda 3 kadın komedyen, izleyenleri kahkahalara boğacak. Eda Özyurt, Rüya Aslangül ve Ümmühan Özden’i; 8 Mart akşamı aynı sahnede bir araya getirecek özel gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Mizah dolu ve eğlenceli, Kadınlar Günü Özel Stand-up Partisi’nde 3 kadın komedyen birbirinden ilginç ve özgün gösterilerini sahneleyecek. Kendisini gündüzleri drama ve yoga eğitmeni, akşamları komedyen olarak tanımlayan Eda Özyurt, "Uyanan Güzel" gösterisi ile uyanana kadar başına gelenleri anlatacak. "Rüya’nda mı Güldün?" gösterisi ve "Kadınlar Matinesi Stand Up" etkinlikleri ile tanınan Rüya Aslangül, interaktif stand up gösterisi ile seyircilere keyifli dakikalar yaşatacak. Kısa bir süre önce stand-up yolculuğuna başlayan Ümmühan Özden ise çarpıcı ve ezber bozan tarzıyla sahnede olacak.