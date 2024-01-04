Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor’u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk devresini 26-24 önde bitiren Fenerbahçe, etkili oyununu sürdürerek, devreye de 50-39 üstün girdi. Pota altı mücadelelerinin yoğun yaşandığı üçüncü periyotta sarı-lacivertli ekip üstünlüğü kaybetmezken, son periyota da 70-58 önde başladı. 4. periyotta Dantas’ın bulduğu sayılarla maça tutunan Ormanspor, Meesseman, Alperi Onar ve Mcbride’nin sayılarına engel olamayınca Fenerbahçe salondan 93-86 galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu OGM Ormanspor’da 33 sayıyla Dantas olurken, Fenerbahçe’de Meesseman 22 sayı üretti.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Duygu Özen 11, Anderson 7, İdil Saçalır 2

Başantrenör:

OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6

1. Periyot: 26-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 50-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-58 (Fenerbahçe lehine)