Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Kız isteme, söz ve nişan görüntüleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören Ezildi, şimdi de hastane odasından bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, bel fıtığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.

Özel hayatıyla gündemde olan Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile görkemli bir nişanla yüzük taktı. Evlilik teklifi anlarını, söz ve nişan bohçalarını takipçileriyle paylaşan Ezildi, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Belindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ezildi, bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Hastane odasında narkoz etkisi altındayken paylaşılan görüntülerde, nişanlısı Gamze Türkmen'in adını duyan Ezildi, “Özledim” diyerek sayıkladı.