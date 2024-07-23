2024 yılının beklenen modellerinden olan ve Bursa'da üretilen Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu. Yılın başından beri ilgiyle takip edilen ve satış tarihi merakla beklenen Yeni Renault Duster, nihayet 23 Temmuz'da piyasaya çıktı.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan bu yeni model; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor. CMF-B platformunda yer alan Yeni Renault Duster, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere çoklu enerji çözümleri sunan farklı motor türleriyle donatıldı.

Kullanıcılar, 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere çeşitli motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapabilecekler.