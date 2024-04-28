Bursa’nın İnegöl ilçesinde 11 gün önce 2 motosiklet kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan Musa Taşkın, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Nisan 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde seyreden sürücü Alper A. (21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet, caddeye aniden çıkan sürücü Musa Taşkın (70) yönetimindeki 16 AFR 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, sürücüler savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Taşkın’ın yoğun bakımda 11 gündür verdiği hayat mücadelesine yenik düştü.