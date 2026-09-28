Ankara İl Jandarma Komutanlığı birimleri, haksız kazanç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyonun düğmesine bastı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbarat faaliyetleri neticesinde, M.D. isimli şüphelinin halk sağlığıyla oynayarak sahte gıda ürünlerini piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Hem sahte et hem uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Elde edilen bulguların ardından KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği baskında, şüphelinin işletmesinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, kimyasal niteliği değiştirilmiş ve insan tüketimine uygun olmayan 104 ton ağırlığında et ve et ürünü muhafaza altına alındı. Yaklaşık 48 milyon 250 bin lira değerindeki gıda malzemelerinin yanı sıra, işletmenin çeşitli bölümlerinde 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 0,5 gram kubar esrar bulundu.

Kaçak işçiler gözaltında, zehirli etler imha edildi

Operasyon kapsamında el konulan ve vatandaşın sağlığını doğrudan tehdit eden tonlarca et ürünü, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde vakit kaybetmeksizin imha edildi. Jandarma ekipleri bulunan uyuşturucu maddelere ve diğer suç unsurlarına el koyarken; iş yerinde yasa dışı ve kayıt dışı olarak çalıştırıldığı belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte işletme sorumlusu dahil toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı.