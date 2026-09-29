İki bisikletli arkadaşının arkasından yürüyerek ilerleyen genç, bir evin önünde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Olay, İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki arkadaş bisikletleriyle ilerlerken, arkalarından yürüyen bir genç de onları takip etti.

Bir süre sonra evin önüne gelen genç, burada bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Çevresini kontrol eden genç, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı, evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gencin bisikleti alarak arkadaşlarının gittiği yöne doğru ilerlediği görüldü.

Bisikleti çalınan ev sahibi durumu fark ederek polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.